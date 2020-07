«Se ci toccherà disputare di nuovo il torneo di Serie D lo affronteremo per vincerlo. In caso di ripescaggio o ammissione diretta in C punteremo ad un campionato di consolidamento, e se dovessero arrivare supporti esterni le nostre ambizioni potrebbero crescere. Sono fiducioso nel salto in C, naturalmente dobbiamo essere preparati ad ogni evenienza e perciò abbiamo iniziato a lavorare per farci trovare pronti per il ripescaggio. Follieri? La Pintus ha espresso il mancato gradimento, ma non è detto che non possa cambiare idea. Io sarei andato avanti nella trattativa, per verificare se aveva i fondi dichiarati e la disponibilità a investirli nel Foggia. Non gli è stata data questa possibilità, c’è stato scetticismo preventivo». Queste le parole di Davide Pelusi, proprietario del Foggia insieme a Felleca e Pintus, rilasciate ai microfoni di “La Gazzetta del Mezzogiorno” in merito al ripescaggio in Lega Pro.