Il ds della Reggina Massimo Taibi è stato intervistato da “La Gazzetta del Sud” parlando così della squadra:

«Sinceramente un inizio così non me lo aspettavo. Sapevamo di aver costruito una buona squadra, convinti del nostro lavoro ma forse non di essere a questo punto. I meriti principali vanno all’allenatore ed ai ragazzi per come hanno interpretato questo avvio di campionato. Restiamo però con i piedi per terra, è fondamentale. Sarebbe da presuntuosi pensare di essere dei fenomeni o, dall’altro lato, insensato credere di non essere una buona squadra. Sappiamo che molte squadre sono partite prima di noi con la preparazione e con l’obiettivo di vincere il campionato.Le vittorie si costruiscono sempre con un’ottima difesa”. Sul gruppo squadra ha poi aggiunto: “I giovani ti danno la vivacità, gli esperti li aiutano a crescere, la differenza in questi campionati la fa il gruppo e noi ne abbiamo uno solido».