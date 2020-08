La Reggina del Presidente Luca Gallo è scatenata sul mercato.

Il club infatti punta su due profili dall’esperienza internazionale come Rami classe 85′, per la difesa e Kuzmanovic, classe 87′ per il centrocampo. Oltre loro due si pensa anche ai giovani: per Deprato, classe 99′, infatti, come riporta “Sporteamcalabria.com”, mancano solo le firme.