L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulle scelte di Corini per Reggina-Palermo.

Due volti nuovi per innalzare la qualità del Palermo. Corini si prepara a mettere in rampa di lancio Saric e Mateju, due tra gli ultimi arrivati in casa rosanero, portando invece in panchina la punta Vido. Non è tra i convocati, invece, Gomes il «colpo» dell’ultimo giorno nonché il primo acquisto effettuato dalla «casa madre» del Manchester City. Ci sarà tempo per inserire nei meccanismi di squadra iI centrocampista classe 2000, intanto i rosa si preparano a far subito spazio a Saric. Era il tassello mancante di una mediana già rivoluzionata dagli arrivi di Segre e Stulac e per assicurarselo, il Palermo ha sostenuto una spesa di 1,8 milioni di euro. Il secondo giocatore più oneroso di questo mercato, alle spalle del bomber Brunori.

Viene da due panchine «forzate» all’Ascoli, l’italo-bosniaco, che ha scelto la maglia numero 28 per questa sua avventura in rosanero. Corini sembra intenzionato a lanciarlo subito in campo ma a prescindere da quella che sarà la sua presenza o meno nella formazione iniziale per il classe ’97 non sembrano esserci dubbi: Il «Granillo» di Reggio Calabria sarà il campo in cui raccogliere i primi minuti col Palermo. Va a caccia dell’esordio anche un altro giocatore giunto negli ultimi giorni in Sicilia. Il terzino Mateju, che Corini conosce bene per avere già allenato al Brescia. Con le «rondinelle» ha conquistato una promozione in Serie A e ha anche giocato in massima serie, categoria in cui è sceso in campo fino alla passata stagione col Venezia. Adesso riparte da Palermo ed è pronto a prendersi un posto sulla fascia sinistra dove è stato provato più volte in settimana e dove nella rifinitura di ieri e stato schierato nella linea che più si avvicina a quella titolare