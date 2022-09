Domani si giocherà Reggina-Palermo uno dei derby del sud che ha tanti ex del passato. Tanto per citarne tre si può parlare di Salvatore Aronica, Giacomo Tedesco e Massimo Taibi.

Come evidenzia “Strill.it” infatti, ci sono anche storie meno famose, ma che meritano di essere conosciute. Ad esempio non tutti potrebbero sapere che l’attuale idolo assoluto dei sostenitori rosanero è passato da Reggio Calabria qualche anno fa.

Matteo Luigi Brunori ha giocato nella Reggina nella stagione 2011-2012. Non ancora maggiorenne, fu aggregato alla Primavera per sei mesi. Nel girone C mise a segno 6 reti in 8 partite. Questo, però, non valse la volontà del club di investire sul suo cartellino che, ai tempi, apparteneva al Foligno. Tuttavia, la sua carriera prima di avere l’esplosione dell’ultimo periodo ha vissuto di alti e bassi che l’hanno riportato addirittura a ripartire dal campionato di Eccellenza a 21 anni.