Daniele Liotti, centrocampista della Reggina, ha parlato in sala stampa dopo il successo sul Palermo.

Ecco le parole riportate da “TuttoReggina”:

«Sono molto contento perché stiamo lavorando bene. Ringrazio al mister per avermi dato questa opportunità di giocare interno i centrocampo. Sono molto contento di essere rimasto a Reggio e aver rivisto la Curva che avevo ammirato ai tempi della serie C. Dobbiamo andare avanti così, con umiltà e i piedi per terra. Il mister lavora bene con tutta la squadra, chi sta in panchina si fa sempre trovare pronto e dobbiamo proseguire sulle idee del mister. Essere tornato a giocare a Reggio è un motivo di orgoglio. Menez? E’ un campione, ha qualità immense, sono contento per lui. Ci sta dando una grossa mano, le sue qualità esaltano la squadra».