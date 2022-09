Attraverso il proprio profilo Facebook la Curva Nord 12 ha pubblicato un post in riferimento alla sconfitta di ieri del Palermo e la reazione di molti tifosi sui social:

“Abbiamo affrontato questa trasferta con il cuore spezzato per la perdita di Totò.

Il nostro unico obiettivo era quello di onorare il suo nome sostenendo i nostri colori aldilà del risultato come lui ci ha insegnato a fare. Sono bastate due sconfitte consecutive invece per mostrare nuovamente tutta l’immaturità di questa piazza, che punta il dito su una squadra profondamente rinnovata alle prime difficoltà o fischia indegnamente alcuni ragazzi che fino a poche settimane fa venivano proclamati eroi. In questo momento comunque non ci va di fare polemica e con la testa siamo già a venerdì dove per la prima volta la Curva Nord sarà vedova del suo più valoroso guerriero.Totò Rambo sempre con noi!!!”.