Eugenio Corini è intervenuto ai microfoni di “Sky Sport” parlando della sconfitta di oggi contro la Reggina.

Ecco le sue parole:

«Stiamo vivendo un periodo di costruzione. Oggettivamente la Reggina ha meritato di vincere. Ha un allenatore molto bravo e abbiamo lasciato qualcosa in campo, senza riequilibrarla, senza trovare la giusta intensità. Dobbiamo ancora costruire tanto. Saric ha fatto solo tre allenamenti e Vido non è ancora pronto. Dispiace perdere, fa male soprattutto davanti ai tifosi che sono stati qui oggi. Dobbiamo ancora lavorare tanto e risolvere delle situazioni. Dobbiamo riequilibrare la condizione atletica di alcuni, che vengono da preparazioni diverse. Dobbiamo lavorare molto in questo momento. Loro hanno fatto bene e sono riusciti a sbloccare subito la partita. Nella seconda parte abbiamo conquistato palla e provato a cambiare il match. Ma con il tre a zero tutto si è complicato. Bisogna lavorare sia sui singoli che sulla squadra».