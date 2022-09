Eugenio Corini è intervenuto in conferenza stampa in vista di Reggina-Palermo.

Ecco le parole del tecnico:

«In certe situazioni le capacità dei difensori di reggere uno contro uno aiuta, a volte bisogna difendere di reparto. A tutti piace pressare alto ma serve anche una compattezza. Abbiamo l’attitudine per essere pericolosi ma anche per far stancare l’avversario palleggiando e cercare spazio. Gente come Stulac e Saric che sanno paleggiare ti fa rifiatare per poi trovare lo spazio. Come sta Sala? È rientrato ha fatto la settimana tipo. Ieri era sciolto ed è recuperato. È a disposizione. Di Mariano è una delle opzioni per sostituire Valente»