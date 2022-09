Attraverso il proprio profilo Facebook, l’attore palermitano Alessio Vassallo si è espresso in merito alla sconfitta di ieri del Palermo contro la Reggina.

Ecco le sue parole:

«Mi auguro che le mie parole vengano prontamente smentite. Si parla di calcio. Palermo, i miei colori. Penso che la partita di ieri a Reggio Calabria sia stata mortificante. La fotografia di quello che nel giro di poco tempo è diventato il Palermo. Una multinazionale. E sono felicissimo per questo, il city è una proprietà che ogni tifoso sogna per la propria squadra. Il Palermo vincerà anche lo scudetto. Ma la magia, l’atmosfera unica, forse più della semifinale di coppa Italia contro il Inter, insomma quella magia li… del brutto anatroccolo povero, senza molte speranze che grazie ad un Pazzo come Mister Baldini diventa un principe azzurro svegliando una città intera che incredula vive un sogno. Una città che partecipa insieme ad un riscatto, che non importa da dove vieni quanti soldi hai, con la dedizione e la fede arrivi ovunque. Il calcio lo sport è questo. Inutile quindi amici farci abbindolare da nomi da prospettive, il calcio ha bisogno di sangue che scorre nelle vene di follia. Una sana follia che ad oggi a questa squadra manca. Perché i sogni non possono esser cancellati con un colpo di spugna. Forza Palermo».