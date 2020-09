Dopo 6 anni di serie C, la Reggina sembra pronta ad un ritorno in grande stile in cadetteria e l’ottimo mercato effettuato fino a questo momento dal club amaranto lascia intendere una seria intenzione di risalire immediatamente nel calcio che conta. Dopo gli arrivi di Menez, Lafferty, Crisetig e le conferme di pezzi pregiati come Denis, Loiacono e Guarna, ecco che il DS Taibi è pronto a chiudere per alcuni importanti elementi di categoria, come riportato da “Alfredopedulla.com”: definito l’approdo in Calabria del centrocampista Michael Folorunsho dal Napoli, domani sarà il giorno di Ricardo Faty, ex Roma, e di Thiago Cionek, difensore centrale svincolato. Per il reparto offensivo occhi su Lamin Jallow, mentre sulla fascia sinistra potrebbe arrivare Di Chiara, in uscita dal Perugia.