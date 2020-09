Il rapporto fra Nainggolan e l’Inter non è mai stato particolarmente sereno: dopo una prima stagione travagliata, il centrocampista belga è tornato in prestito in quella Cagliari da cui aveva spiccato il volo verso il calcio internazionale, ma ora, a pochi giorni dall’inizio del campionato, sembra evidente che l’ex Roma proseguirà la propria carriera con la maglia nerazzurra almeno fino alla prossima sessione di mercato. Come riportato da “La Gazzetta dello Sport” infatti, l’Inter non intende più concedere le prestazioni di Nainggolan tramite un prestito, ma sembra orientata verso una cessione a titolo definitivo. Un’opzione che al momento non trova il favore di qualche club interessato. Perciò Nainggolan, pur non avendo ancora ritrovato la forma ideale, prosegue la sua preparazione ad Appiano Gentile, cercando di ritagliarsi uno spazio all’interno dello scacchiere di Antonio Conte.