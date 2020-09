Il ds della Reggina, Taibi, intervenuto ai canali ufficiali del club amaranto, ha usato parole dure nei confronti di Sarao e Blondett, “intimandogli” di decidere la loro prossima destinazione, a fronte delle offerte ricevute.

Queste le parole di Taibi: «Sarao e Blondett sono i calciatori che hanno più richieste e sono quelli che stanno prendendo più tempo e mi pare abbastanza strano. Se non si risolve la questione entro fine settembre, restano a Reggio fuori lista.

La Reggina non si fa prendere per il collo, i calciatori devono fare come diciamo noi. Stanno cercando di ottenere qualcosa di più e stanno forzando la mano: il tempo stringe».