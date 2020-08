Intervenuto a Gazzetta del Sud, il ds della Reggina Taibi parla così dei calciatori in uscita: «Abbiamo grande stima di quei calciatori messi in lista di sbarco, però stima e rispetto devono essere ricambiati.

E’ da due mesi che lavoro giorno e notte per trovare la giusta sistemazione a questi ragazzi e mi infastidisce notare un certo temporeggiamento davanti offerte importanti. Qualcuno si aspetta proposte dal Real Madrid, ma il Real Madrid non arriverà.

Se la Reggina dovesse trovarsi nella condizione di mettere fuori lista qualcuno, non avrebbe il minimo problema a farlo. Con il Perugia ci incontreremo prestissimo e vedremo se sarà possibile creare una sinergia. Per la fascia sinistra stiamo seguendo altri due calciatori oltre a Di Chiara. Su Corazza, è presto per dire dove andrà, le richieste fioccano».