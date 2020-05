In attesa di conoscere l’esito del Consiglio Federale, la Reggina si proietta già alla prossima stagione che, con ogni probabilità, la vedrà protagonista in Serie B a sei anni di distanza dall’ultima apparizione nella categoria. Il direttore sportivo dei calabresi, Massimo Taibi, ha spiegato a Reggina Tv come sta pianificando il campionato che verrà: «Il 26 abbiamo appuntamento col presidente per chiarire il budget e le strategie ma in linea di massima abbiamo l’idea di costruire una buona squadra, senza illudere nessuno perché secondo me alcune società faranno spese folli. Noi, comunque, vogliamo ben figurare».