La Reggina è scatenata sul mercato. Dopo Menez, ha preso il centrocampista Crisetig, ha in pugno l’attaccante Charpentier e ora deve scegliere il nuovo portiere. Stando a quanto riferito dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà, il club avrebbe avviato i contatti con Emiliano Viviano. Intanto c’è il sì dell’Atalanta per il prestito di Marco Carnesecchi, uno dei più promettenti talenti in circolazione, vent’anni domani e protagonista con il Trapani.