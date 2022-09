Il calciatore della Reggina, Luigi Canotto ha parlato ai microfoni di “Videotouring” nel corso della trasmissione Momenti Amaranto parlando della stagione.

Ecco le sue parole:

«Il gol? Sicuramente è stata una bella giocata, un grande assist quello di Menez e poi il mio controllo e la conclusione. Aspettavo questa rete, non vedevo l’ora di segnare per dedicare il gol a tutto il popolo amaranto, conoscete bene la mia storia e quindi lo desideravo davvero. Per me questa è una stagione importantissima, sono nel pieno della maturazione calcistica e credo di avere limato parecchio tutte quelle lacune che mi portavo dietro sin da ragazzo. Ho voluto fortemente la Reggina perché insieme al progetto societario, sentivo dentro di me che sarebbe stata la scelta giusta. Partita dopo partita proviamo a costruire qualcosa di importante, poi vedremo quello che arriva. Bisogna stare sempre concentrati, solo così si possono raggiungere gli obiettivi. Ai tifosi dico che siamo sempre sul pezzo e scendiamo in campo solo per vincere. Menez ha grandissime qualità, giocatore straordinario. Oggi sta facendo il falso nove, in quel ruolo abbiamo anche altri calciatori altrettanto forti come Santander che presto potrà dare il suo contributo come anche Gori. Nel reparto offensivo siamo tutti forti e per fortuna del mister la scelta è ampia. In questa categoria i cambi spesso possono essere decisivi. Spero di migliorare il bottino della passata stagione che è di sei reti. Ai tifosi dico semplicemente grazie, perché quando scendiamo in campo sentiamo forte il loro calore. Un tifo incredibile sia al Granillo ma anche in trasferta. Insieme possiamo toglierci grandi soddisfazioni. Vedere tantissima gente e tantissime famiglie allo stadio è bellissimo, si sta costruendo qualcosa di speciale che vogliamo continui per lungo tempo».