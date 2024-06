Reggiana, Salerno: «Nesta vuole la Serie A. Per sostituirlo c’è la fila»

Carmelo Salerno, presidente della Reggiana ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de “Il Resto del Carlino” sul futuro di Alessandro Nesta, orientato ad accettare la panchina del Monza:

«Nesta Ha chiesto tempo, vorrebbe la Serie A. Potevamo dirlo prima, ma sul momento c’è stata un po’ di delusione. Prima Goretti ora Nesta. Al direttore l’ho detto, a Firenze e in Serie A ci sei arrivato con la Reggiana, non dopo le esperienze di Perugia e Cosenza. Ci sono rimasto male, inutile negarlo. Amano alla follia la Reggiana, ma se arriva una proposta sportivamente allettante, se ne vanno. E comunque c’è anche da essere orgogliosi perché se la Serie A punta il tuo ds e il tuo allenatore allora vuol dire che le scelte le sappiamo fare.

In Serie A ci sono ancora panchine vuote e lui si sente pronto, se lo chiamano va. Monza? Ci sta, ma sento parlare anche della Lazio anche se non credo. Ho visto Galliani qualche giorno fa e mi ha detto che non vuole metterci in difficoltà, ma lui fa il suo futuro. Credo che in questi due o tre giorni si andrà a sciogliere la matassa. Ma se non arriva una chiamata dalla Serie A resta qui.

Alessandro sa che non stiamo ad aspettare la sua risposta e Pizzimenti sta lavorando da quando lui ci ha riferito le sue intenzioni, ma vi assicuro che c’è la fila per venire ad allenare a Reggio. Caserta? Non voglio dire nulla, ma se Nesta ci lascia il giorno dopo noi annunciamo il nuovo allenatore. Il nostro ds sta lavorando e sta trattando i giocatori che ci sono piaciuti nella scorsa stagione. Non ci troverete impreparati»