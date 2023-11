Alessandro Nesta, allenatore della Reggiana, ha parlato dopo il pareggio col Lecco in conferenza stampa.

Di seguito le sue parole:

«Un risultato giusto, direi. C’è stata un po’ di confusione, abbiamo iniziato con difficoltà e faticando a prendere i tempi. Forse la partita di Genova ci ha levato qualcosa in termini di brillantezza. Prima di tutto ho levato i giocatori. Poi gli ho detto che si è preso le sue responsabilità sulla circostanza di Varela. La rivedrò e saprò dirlo. Secondo giallo di Sersanti? Per me si, ho visto due situazioni che non mi sono piaciute ma tante volte poi vado a casa e mi accorgo di aver sbagliato. Il Lecco è arrivato forte forte, in grande salute. Poteva finire in qualsiasi modo. I due pali? Dovevamo vincere, ma penso che il pari sia giusto. Forse in questo momento con le tre partite facciamo fatica e in questo momento abbiamo pagato qualcosa. Deluso? Poteva essere una buona occasione, ma per quello che ho visto in campo è un pareggio giusto».