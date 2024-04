Reggiana, intervento riuscito per Sampirisi: stop di circa tre mesi. La nota

Mario Smapirisi è stato sottoposto ad un intervento chirurgico dopo un infortunio rimediato pochi giorni prima della sfida contro il Palermo, vinta dai granata in rimonta per 1-2. Il club, mediante un post sul proprio profilo Instagram, ha reso noto la riuscita dell’intervento e i tempi di recupero stimati per il suo rientro.

“AC Reggiana, tramite il Responsabile Sanitario Dr. 𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗖𝗮𝘀𝘀𝗮𝗴𝗼, comunica che l’intervento chirurgico a cui è stato sottoposto nella mattinata di oggi 𝗠𝗮𝗿𝗶𝗼 𝗦𝗮𝗺𝗽𝗶𝗿𝗶𝘀𝗶 è riuscito con successo.

Il difensore granata è stato operato presso la Fondazione Poliambulanza di Brescia dal Prof. 𝗙𝗿𝗮𝗻𝗰𝗲𝘀𝗰𝗼 𝗕𝗲𝗻𝗮𝘇𝘇𝗼 per la nota lesione del retto femorale sinistro.

I tempi di recupero sono stimati in circa tre mesi.

Ti aspettiamo presto in campo, Mario !”.