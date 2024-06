Reggiana, il nuovo ds Pizzimenti: «La prima scelta è sempre stata Viali»

Nella giornata di oggi, mercoledì 19 giugno, la Reggiana ha presentato il nuovo direttore sportivo, Marcello Pizzimenti. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni, raccolte da TuttoReggiana.com:

«Wiliam Viali per noi è stato un periodo intenso, abbiamo lavorato in fretta dopo un inizio non facile visto che volevamo confermare Nesta e il suo staff, ma le cose sono andate diversamente. Dopo una serie di colloqui abbiamo trovato continuità e solidità e siamo contenti di aver scelto Viali che era stato già seguito in passato. Si tratta di un allenatore emergente che si sta consolidando in una categoria importante e anche lui ha sposato il progetto della Reggiana. Sapevamo che era sotto contratto con il Cosenza e io non vado a disturbare un club amico dove ho lavorato, poi quando si è liberato c’era l’Empoli e noi abbiamo aspettato perché quando c’è la Serie A di mezzo non precludiamo nulla a nessuno. Viali è sempre stato la nostra prima scelta. È un allenatore propositivo e offensivo che ha idee e principi di gioco che assomigliano a quelli di Nesta, ma è un po’ meno integrale. Si sta consolidando e ha una discreta esperienza che può fare crescere i nostri giovani.

Giocatori in scadenza? Credo sia giusto che il nuovo allenatore li visioni tutti, dopo una sua analisi prenderemo le nostre decisioni e stabiliremo su quali giocatori contare in base alle loro caratteristiche, al modulo e al progetto tecnico dell’allenatore. Nessuno finora ha manifestato la volontà di andare via. Girma? È un giocatore che è un po’ sotto i riflettori, ma non abbiamo ricevuto offerte eclatanti, soltanto voci e rumor. Poi sapete che il calciomercato è lungo e può accadere di tutto. Portanova ha espresso la volontà di restare, ma devono verificarsi alcuni passaggi, vedremo più avanti. Budget? Non mi lamento, siamo nella media della Serie B. Io devo essere bravo ad ottimizzarlo: questa è la sfida di un direttore sportivo».