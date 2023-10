Intervistato da “TMW” Matteo Materazzi, agente di Manolo Portanova, ha parlato della richiesta di radiazione del suo assistito presentata dalla Procura Generale della FIGC al Collegio di Garanzia.

Ecco le sue parole:

«Per i media Manolo Portanova è colpevole e questo è ciò che fa veramente male…un ragazzo di 23 anni che crede nella giustizia, giudicato in primo grado ma che ha ancora dalla sua due gradi di giudizio per tutti è già colpevole poco importa se parliamo di un qualcosa che riguarda la giustizia ordinaria, oggi lui per l’opinione pubblica è uno stupratore…io invece sono certo di chi sia Manolo Portanova: un ragazzo di sani principi che come tutti i giovani può compiere leggerezze ma mai gravi come quella per cui viene chiamato in causa mi chiedo: siamo sicuri che giudicarlo prima di un tribunale sia cosa giusta? Siamo sicuri che attaccarlo pubblicamente sia di esempio verso i nostri giovani? Siamo sicuri che sia giusto togliere ad un lavoratore, perché fa il calciatore per passione ma anche per lavoro, la possibilità di fare il proprio mestiere? Non è giusto, lo dico io. Seguo Manolo da quando è nato, posso dire di sapere veramente tutto di lui ed anche della sua famiglia, anche il papà Daniele era stato indagato per una partita di calcio, i titoli dei giornali erano tutti contro di lui, quando è risultato estraneo ai fatti ricevendo un’omessa denuncia con squalifica di sei mesi si sono scritte tre piccole righe. Chiedo che debba essere data la possibilità a Manolo di difendersi in in aula di tribunale perché la legge italiana questo dice. Tutta questa vicenda non è un processo mediatico. Giù le mani da Manolo».