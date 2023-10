Intervistato da “PianetaSerieB” il tecnico del Catanzaro Vincenzo Vivarini ha parlato così in merito al campionato di B e non solo.

«L’ho sempre detto e lo ripeto: il campionato di Serie B è per me il più importante in Italia perché ci sono i giovani che vengono messi in campo per la prima volta su campionati professionistici. Soprattutto per i più importanti dà gusto e piacere vedere esplodere il loro talento e veder crescere i ragazzi. In questo momento qui anche gli allenatori in Serie B stanno tirando fuori un calcio particolare e con principi differenti: in cadetteria diversa si stanno misurando per organizzare la squadra al meglio con principi che personalmente in Serie A non vedo ben applicati. La B è sempre un campionato di sperimentazione e molto interessante da seguire e lo sta dimostrando anche quest’anno. Il calcio è un gioco di squadra e ci vuole coordinazione tra tutti i componenti della squadra, ci vogliono capacità motivazionali da mettere insieme per l’obiettivo. Poi, però, servono le qualità individuali dei giocatori. Qui a Catanzaro sono riuscito a sfruttare un qualcosa che qui in Italia purtroppo, e sottolineo purtroppo, difficilmente si può avere: ossia la continuità sul lavoro. Da due anni sono riuscito a mettere in pratica una idea tattica che da sempre mi contraddistingue. Ho sempre privilegiato la qualità del gioco e giocatori di qualità ed organizzazione tattica. Questo non si ottiene in un mese ma ci vuole tempo, pazienza e capacità per capire dove poter migliorare e di conseguenza il tempo per farlo. Qui abbiamo coniugato le qualità individuali dei giocatori, che sono indispensabili, al resto del lavoro. Spesso squadre molto forti non ottengono risultati perché non si ha il tempo per creare un qualcosa di buono, dunque in Italia si dovrebbe concedere all’allenatore il tempo di mettere in pratica».