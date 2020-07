Come si legge su “La Gazzetta del Sud” il reddito d’emergenza spetterebbe anche a chi occupa una casa abusivamente, a patto che in famiglia ci siano persone gravemente malate o minori. Lo prevede un emendamento al decreto Rilancio approvato dalla commissione Bilancio della Camera. Il reddito di emergenza, previsto dal decreto Rilancio per le famiglie che non hanno usufruito di altre indennità Covid e che non hanno componenti con un reddito da lavoro o da pensione o altri sussidi (compreso il reddito di cittadinanza), potrà essere richiesto presentando un’autocertificazione.