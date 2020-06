Sarà possibile richiedere il reddito di emergenza entro il 30 giugno. Secondo quanto riporta “Gds.it”, per farlo è necessario farne richiesta correttamente facendo attenzione che siano presenti tutti i documenti ed essere in possesso dei requisiti necessari. Fin qui, molte sono state infatti le domande finora respinte. Bisogna presentare il modulo Isee 2020 aggiornato. Molte domande presentate a maggio, non sono state accettate perché senza Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) valida.