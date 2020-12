Arriverà prima di Natale il pagamento del reddito di emergenza. Coloro che erano già beneficiari del sostegno riceveranno il pagamento in automatico sul conto bancario o postale intorno alla metà del mese. Mentre chi, invece, ha presentato una nuova domanda richiedendo la mensilità di novembre riceverà questo pagamento entro la fine del mese. I nuovi beneficiari dovranno attendere, invece, gennaio 2021 per avere la mensilità di dicembre.

Stando a quanto riferito da “Gds.it”, col Decreto Ristori la durata del beneficio del reddito di emergenza è stata estesa con due nuove mensilità, cioè quelle di novembre e dicembre 2020.





Le nuove domande si effettuavano entro il 30 novembre e per conoscerne l’esito si può controllare accendendo al servizio dedicato sul sito dell’Inps. Novità in arrivo anche per i percettori di reddito di cittadinanza: come ogni anno il pagamento del beneficio a dicembre avverrà con qualche giorno di anticipo rispetto agli altri mesi e quindi prima di Natale.