Josip Ilicic si sfoga per la vicenda di casa Atalanta che hanno alzato un polverone attorno a Gasperini e ai calciatori.

Con una comunicazione ufficiale, Ilicic ha preso posizione su quanto accaduto: «In questi giorni sono state dette tante cose false e sbagliate – assicura lo sloveno -. Basta pensare che io quella sera ero in campo a fare riscaldamento e non in spogliatoio”, riferisce in merito alla lite tra Gomez e Gasperini di una settimana fa.





Ma l’ex calciatore rosanero prosegue: “Comunque le nostre cose le gestiamo tra di noi, come sempre, come una famiglia. Intanto godo ancora per ieri sera: questo è un grande gruppo!».