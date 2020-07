Il mese di luglio sarà particolarmente ricco di pagamenti da parte degli Inps, che corrisponderà gli assegni per il reddito di cittadinanza ma anche per gli altri bonus messi a disposizione dal Governo. Secondo quanto riporta “Gds.it”, per il reddito di cittadinanza e per la pensione di cittadinanza, gli assegni verranno erogati in due momenti. Per chi ha presentato la domanda negli scorsi mesi e, dunque, risulta già beneficiario, i pagamenti dovrebbero arrivare il 27 luglio. Coloro che, invece, avessero presentato o presenteranno la domanda a luglio, dovranno attendere fino al mese di agosto per l’erogazione del reddito di cittadinanza. Inoltre, risultano esserci alcune novità: se si percepisce il reddito di cittadinanza ma, con il trasferimento ad una nuova residenza, non si modifica il patrimonio immobiliare comunque se ne deve dare comunicazione. Nel caso in cui si percepisca il reddito di cittadinanza, bisogna altresì comunicare anche il cambio di residenza se a farlo è uno o più membri del nucleo familiare.