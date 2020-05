La bozza del nuovo decreto legge che il Governo si accinge a varare prevede norme diverse per l’accesso al reddito di cittadinanza durante l’emergenza Coronavirus. Secondo quanto riporta “Gds.it”, queste norme varranno per le domande presentate dal 1° luglio 2020 sino al 30 ottobre 2020: per i periodi precedenti il decreto Cura Italia aveva già sospeso le condizionalità. I nuovi limiti sono: limite Isee di 10 mila euro, patrimonio immobiliare non superiore a 50mila euro , patrimonio finanziario non superiore a 8 mila euro. Continuano a essere sospesi fino a giugno i termini per la segnalazione delle variazioni al nucleo familiare o al reddito dei titolari.