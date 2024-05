Recanatese, Guzzini: «Perseguiremo il ripescaggio in C. Filippi? È bene che rimanga»

Ai microfoni de “Il Resto del Carlino” il presidente della Recanatese, Adolfo Guzzini, ha ribadito la volontà di riconquistare la Serie C attraverso il ripescaggio. Di seguito le sue dichiarazioni:

«Con il Direttivo ci siamo visti e confrontati e siamo stati totalmente concordi nel cercare di perseguire, con tutte le nostre forze, la strada del ripescaggio, o della riammissione ovviamente. La nostra struttura, in generale, ha ancora delle possibilità di crescita notevoli. Penso a tutto il nostro staff, sia dirigenziale sia tecnico ma soprattutto al settore giovanile che vogliamo curare con un’attenzione, se possibile, ancora maggiore. Chiaramente abbiamo apprezzato tantissimo il coinvolgimento che c’è stato, specie nelle ultime settimane, da parte di tutta la tifoseria che si è stretta attorno alla squadra: siamo andati a un passo dall’obiettivo, lo abbiamo toccato con mano ed è svanito in pieno recupero.

Lo sport, talvolta, riserva delle delusioni cocenti ma debbono anche essere metabolizzate e superate per ritrovare nuovo slancio. Non è mai semplice fare previsioni quando non dipende da te: diciamo che abbiamo fatto e stiamo facendo tutto quello che dobbiamo fare, a livello di adempimenti amministrativi. Da parte mia c’è fiducia, motivata da quanto dicono le normative. Cianni (il dt, ndr) sta già lavorando in tal senso e se il riferimento è a Sbaffo, Carpani e Melchiorri, la nostra volontà nel proseguire il percorso è unanime. Certo la categoria conterà, inevitabilmente. Stesso discorso per mister Filippi, a nostro avviso è bene che rimanga poi dipenderà anche da quelli che sono i suoi eventuali impegni ma, al di là di come sono terminate le cose, è stato apprezzato il suo modo di lavorare».