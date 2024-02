Real Madrid Tv, il Siviglia denuncia: “Molestie nei confronti del direttore Díaz de Mera”

Come riportato da calcioefinanza.it, il Siviglia ha sporto denuncia al Comitato disciplinare della Federcalcio spagnola contro l’emittente del club di Florentino Perez.

Real Madrid Tv ha trasmesso tutti gli errori commessi dall’arbitro Diaz de Mera, chiamato a dirigere proprio la sfida del Bernabeu, e da Gonzalez Fuertes, designato al VAR.

Di seguito la nota del club: “Il Siviglia FC ha denunciato questo sabato per iscritto, davanti al Comitato di Competizione della RFEF, la campagna di persecuzioni e molestie nei confronti del signor Díaz de Mera, designato come arbitro principale della partita tra Real Madrid e Siviglia, nonché per quanto riguarda l’arbitro González Fuertes, designato arbitro del VAR, attraverso Real Madrid Tv, televisione ufficiale del Real Madrid. Il Siviglia desidera segnalare formalmente questi eventi agli organi federali, al fine di valutare se questi eventi possano essere considerati una violazione del Regolamento Generale della RFEF o di qualsiasi altro regolamento ad esso applicabile. Il club desidera inoltre ribadire la sua più forte condanna per questi comportamenti e campagne orchestrate per minare l’immagine del mondo arbitrale, arrecando un grave danno al calcio spagnolo e mettendo in discussione l’integrità della competizione”.