Carabao Cup: Liverpool campione, Chelsea sconfitto 1 a 0 ai supplementari

Il Liverpool di Jurgen Klopp è il vincitore della Carabao Cup 2024. I reds hanno vinto per 1 a 0 la finale contro il Chelsea negli ultimi minuti dei tempi supplementari grazie alla rete di Virgil Van Dijk, a cui è stato annullato anche un gol nel secondo tempo regolamentare. I blues hanno comunque onorato la finalissima sfiorando il vantaggio in più occasioni. Anche gli uomini di Pochettino si sono visti annullare il gol dell’1-0, firmato dall’ex Sterling nei primi 45 minuti di gioco. Per il Liverpool si tratta del suo storico decimo trionfo in Carabao Cup.

