Real Madrid-Lipsia, Massa sotto accusa per l’arbitraggio: «Sudditanza psicologica»

L’arbitro italiano, Davide Massa, e quello al Var, Massimiliano Irrati, sono finiti nella bufera per quanto accaduto nel ritorno degli ottavi di Champions League al Santiago Bernabeu.

A RMC Sport l’ex calciatore Petit, ha usato parole di peso verso la direzione di gara di Massa ragionando sul condizionamento che inficia gli arbitri quando si trovano di fronte il Real: «Penso sia qualcosa che è nel subconscio degli arbitri. L’ho vissuto col Monaco contro il grande Milan, con il suo trio di olandesi, che dominava l’Europa. Giocavano spesso finali di Coppa dei Campioni, vincevano lo scudetto. Avevamo errori arbitrali grossolani in casa non sanzionati dalla arbitro. Eppure è palese. All’epoca non c’era il Var e anche noi giocatori ci dicevamo che era strano».

Sotto accusa è soprattutto la mancata espulsione di Vinicius, protagonista del brutto gesto di reazione nei confronti di un avversario, Orban.