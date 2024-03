Gazzetta dello Sport: “Stasera l’ex Palermo De Zerbi sfida la Roma. Per liberarlo servono 15 milioni”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sulla gara di questa sera tra la Roma e il Brighton dell’ex Palermo De Zerbi.

Prima di tutto, è bello rivederlo a casa: «E sono orgoglioso di venire in Italia con questo club. Più avanti, non so quando, tornerò anche ad allenare qui». Per adesso Roberto De Zerbi si presenta a Roma alla guida del Brighton, che però già teme di dover fare a meno del tecnico italiano.

Paul Barber, il Ceo del club inglese, aveva detto un mese e mezzo fa che «vogliamo andare avanti con De Zerbi il più possibile, ma sappiamo che prima o poi dovrà accettare un’altra offerta per il bene della sua carriera».

E sembra che adesso il Brighton abbia fissato in 15 milioni la clausola per lasciarlo andare, visto che il contratto scadrà nel 2026. De Zerbi piace a Liverpool, Manchester United, Chelsea, Barcellona. Ma in realtà verrebbe da chiedersi a chi non piace.