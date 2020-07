Non è sfuggito alle telecamere, il momento in cui con la mascherina di protezione sul volto, Bale è sembrato fare un riposino mentre i suoi compagni del Real Madrid si accingevano a vincere contro l’Alaves. Sui social è diventato virale quel susseguirsi di secondi in cui il gallese sembra davvero godersi la panchina. Solamente quando qualcuno lo avvisa delle telecamere, l’esterno blancos si smuove e si mette a sorseggiare dalla bottiglia. Di seguito foto e video: