“Sono molto arrabbiato, ma dobbiamo conoscere l’entità del problema e capire se qualcosa non ha funzionato rispetto all’interruzione delle visite e di alcune prestazioni non urgenti“. Queste le parole dell’assessore alla salute della Regione Sicilia, Ruggero Razza, rilasciate in una diretta sul suo profilo Facebook in merito alla situazione legata alla rsa Villa Maria Eleonora che può risultare un possibile focolaio a Palermo.