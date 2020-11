«Se qualcuno pensa che la logica algebrica possa piegarci a non cercare di proteggere i siciliani ha sbagliato».

Queste le parole dell’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, nel corso della conferenza stampa per fare il punto della situazione sull’emergenza Coronavirus in Sicilia.





«Spero che la curva vada ad appiattirsi in Sicilia e non soltanto in Sicilia; ma qualche sciacallo che in qualche modo appare su tv e giornali si dovrebbe rendere conto che stiamo approntando la più grande emergenza sanitaria degli ultimi cento anni e quindi faccia a meno di citare il Presidente della repubblica nei suoi comunicati stampa e provi a comunicare senso di rispetto delle istituzioni che in questi giorni scorgo molto poco anche da alcuni esponenti del governo nazionale».