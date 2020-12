L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” riporta le dichiarazioni di Nicola Rauti, attaccante del Palermo:

«Io elemento fondamentale per Boscaglia? Non mi aspettavo di giocare subito ma lo consideravo un traguardo. Ho fatto in fretta. Bisogna, comunque, essere realisti, alla mia età ho ancora tanto da imparare».





«Siamo arrabbiati perché non abbiamo una posizione di classifica adeguata alle nostre possibilità, dobbiamo fare meglio. Certo, la Ternana sembra sulla luna. Ma noi guardiamo in alto senza porci limiti».