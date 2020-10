Questo pomeriggio il Palermo ha presentato alla stampa il nuovo acquisto Nicola Ruati. Ecco alcune sue dichiarazioni: «Perché ho accettato? Inutile negare l’importanza che ha questa piazza per me, che sono un ragazzo giovane, ambizioso e pieno di entusiasmo. Avevo la possibilità di scegliere anche la serie B, ma appena ho saputo di Palermo non ci ho pensato due volte. Sono sicuro che ci possiamo divertire, sarà uno step importante per la mia carriera. Somiglianze col Monza? Una cosa che mi è risaltata all’occhio e che siamo ragazzi che abbiamo voglia di dimostrare e di fare bene. Andiamo a duemila in ogni allenamento. L’esperienza a Monza è stata incredibile. È simile perché siamo squadra ambiziosa, l’ho notato subito. È un gruppo coeso e incredibile».