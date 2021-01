«Futuro in Sicilia? Ci ho pensato. Capita che ci pensi e sarebbe una cosa molto bella. Mi sto affezionando alla città e alla maglia. Sarebbe bello arrivare in A con questa maglia e farlo da protagonista. Non so quale sarà il mio futuro, ma è un pensiero che certe volte faccio.

La mia foto con Ibrahimovic? Io ero nelle giovanili dell’Inter e avevamo la possibilità di scendere in campo con i giocatori. Quella volta è toccato a me. Con quale squadra giocherò in futuro? Non so cosa mi riserva il futuro. Sarebbe molto bello giocare nel Torino perché è la prima squadra che mi ha fato crescere, poi c’è l’Inter che è la squadra per cui ho sempre tifato. Devo dire che mi sto affezionando molto al Palermo e poi sono di origine sicilana. Mi sto affezionando in poco tempo e questo mi rende felice».





Queste le parole rilasciate da Nicola Rauti, calciatore in forza al Palermo, ai microfoni di “Diretta Stadio”.