«Classifica? Abbiamo avuto un inizio non facile per tante situazioni, adesso aver portato a casa sette punti nelle ultime 3 è una cosa importante ma lascia il tempo che trova perché mancano tante partite e tante ce ne saranno in un mese.

Nella sfortuna del Covid io sono stato fortunato, mi sto godendo questo ma sicuramente ora che abbiamo vinto le ultime due è molto più bello. E’ una dedica speciale anche per i nostri tifosi che ci mancano.





Oggi c’è stato anche un calo verso il finale anche per tutte le partite ravvicinate, ma è l’atteggiamento che fa la differenza. Le difficoltà fisiche sono sicuramente superate dall’atteggiamento». Queste le parole di Nicola Rauti, attaccante del Palermo, rilasciate in mixed zone al termine del match contro la Paganese.