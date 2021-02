Massimo Rastelli, ha parlato a “SportChannel”, a proposito delle voci che lo vogliono a Bari come sostituto di Auteri nel caso saltasse e della stagione dell’Avellino:

«Ad oggi nessuno mi ha chiamato, sono qui ad Avellino infatti, al momento solo voci giornalistiche. Molti mi stanno chiamando ma nessuno mi ha contattato finora. Bari resta una grande piazza, una società forte, nel caso valuterei. L’Avellino è una squadra costruita per ambizioni importanti, ha un allenatore di esperienza, società forte che vuole fare il salto di categoria. E’ una squadra che arriverà perché Braglia sa come mettere in difficoltà gli altri e trarre il massimo dai propri calciatori. Piano piano anche se non vince porta a casa anche il punto, questo porta fiducia e muove la classifica. La Ternana sta facendo un campionato straordinario, se non ha un calo vertiginoso sarà difficile recuperarlo. Il secondo posto è invece sempre alla portata.