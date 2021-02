Il presidente della Juve Stabia, Andrea Langella ha lanciato l’allarme ai microfoni di “RaiSport” a proposito del difficile momento che sta vivendo il calcio italiano e soprattutto la Lega Pro:

«C’è l’urgenza di una riforma nel calcio: c’è da sedersi intorno a un tavolo perché c’è un disastro preannunciato in Lega Pro. Oggi sono tante le uscite e le entrate sono a zero. Voglio che il sistema possa essere rinnovato. C’è una grande differenza tra la A e la C: in Lega Pro siamo all’asciutto, non possiamo continuare senza botteghini e senza sponsor. Se dobbiamo dare spettacolo, dobbiamo darlo saporito e non insipido».