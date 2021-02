Ristoranti, cinema, stadi e aerei vietati a chi non si sarà vaccinato contro il Covid.

È la proposta lanciata dal direttore scientifico dell’ospedale Spallanzani di Roma, Giuseppe Ippolito, in un’intervista a Repubblica, in cui precisa che queste misure potranno essere eventualmente adottate solo quando il vaccino sarà disponibile per tutti, «altrimenti sarebbero un fattore discriminante».