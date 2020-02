In occasione dell’amichevole tra la Rappresentativa LND U17 ed il Sassuolo, i ragazzi della LND hanno battuto gli emiliani per 1-0 grazie al gol di Giacchino al 29’ del secondo tempo. Il tecnico Sanfratello ha utilizzato tutta la rosa facendo giocare ad ogni calciatore almeno 25’ di gara. 45 minuti invece per il rosanero Francesco Parisi.

Rappresentativa LND U17 (4-3-2-1): Campagna (Vigor Perconti) 1’st Congiunti (Latte Dolce Sassari) 22’st Uberegger (Freienfeld); Magnaldi (Bra), Belloni (Bastia) 1’st Parisi (Palermo), Kojdheli (Levico Terme), Gai (Chieri); Serafin (Liventina), De Crescenzo (Itri) 12’st Mutinelli (Masseroni Marchese), Santapaola (FC Messina) 12’ Giacchino (Savona); Pierro (Arco) 1’st Silvano (Tau Altopascio), Berra (Masseroni Marchese) 1’st Forcini (Real Giulianova); Spader (Liapiave) 15’st Tollardo (Chieri). All: Calogero Sanfratello.

Sassuolo (4-4-2): Lanzi (10’st Zacchi), Barbetta (Cap.) (1’st Baccarini), Macchioni (1’st Pieragnoli), Bruno, Cehu (1’st Lazzaretti), Markiewicz, Giordano (1’st Capogna), Casolari (1’st Arcopinto), Barbieri, Borgi (10’st Ferrara), Mata (1’st Biondelli). All: Simone Barone

Arbitro: Daniele Cannata di Faenza

Assistenti di linea: Francesco Tagliaferri e Stefano Gaddoni di Faenza

Reti: 29’st Giacchino (R)