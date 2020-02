L’ex attaccante del Catania, attualmente in forza al Catanzaro Matteo Di Piazza, è intervenuto a “Unica Sport” parlando della sua esperienza con gli etnei e del rapporto con i tifosi nonostante la sua origine palermitana. Ecco le sue parole: «A Catania mi sono trovato bene, non posso negarlo. Lasciare Catania a gennaio è stata una scelta difficile: non avrei mai lasciato Catania, però dal 24 di dicembre, ho ricevuto un messaggio in cui si chiedeva di cercarmi una squadra per il mercato di gennaio perché c’erano dei problemi societari. Ringrazierò per sempre i tifosi che mi hanno trattato sempre benissimo nonostante io sia palermitano, ringrazierò meno la società. Lucarelli? Mi dispiace che lui dica certe cose, io non mi sono mai permesso di parlare male di lui, anzi ne ho sempre parlato bene con tutti. Lui era un mio idolo ma è brutto che continui a rilasciare certe dichiarazioni, avrebbe dovuto capire subito la situazione».