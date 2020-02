Di recente, a causa dei numerosi infortuni che hanno colpito il reparto offensivo, il Barcellona ha deciso di acquistare Martin Braithwaite. Il giocatore, attualmente in forza al Leganes, secondo “Sky” verrà pagato per una cifra intorno ai 18 milioni. Il giocatore non sarà però disponibile per la gara con il Napoli ma lo sarà per quella con l’Eibar.