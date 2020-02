Intervenuto ai microfoni de “La Sicilia”, l’attaccante dell’Acireale, Adamzaki Ouattara, ha dichiarato: «Da piccolo giocavo ad Abidjan, che è la capitale del mio Paese (Costa d’Avorio, ndr). Ho cominciato da difensore centrale nella scuola calcio più importante della nostra nazione. Lì sono passati Yaya Toure, Gervinho e molti altri. C’erano allenatori provenienti da tutta Europa, un giorno perdevamo 2-0 e chiesi al mio allenatore di provarmi in attacco. Lo convinsi e realizzai tre gol. Da lì in poi il tecnico francese che ci allenava mi disse che avrei dovuto cambiare ruolo. I miei idoli? Didier Drogba e Ronaldo il Fenomeno, quello brasiliano per intenderci».