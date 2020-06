Il giovane centrocampista giallorosso questa mattina è stato avvicinato in viale Angelico, zona Prati-Trionfale da due rapinatori in scooter con i volti travisati dai caschi integrali. I due, secondo quanto riporta “Leggo.it”, avrebbero puntato il prezioso orologio del centrocampista ex rosa, Cristante ha però reagito al tentativo di furto mettendo in fuga i due malviventi. Il calciatore, in seguito, ha sporto denuncia agli investigatori del Commissariato Prati di polizia, che indagano sull’accaduto.