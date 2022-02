Come si legge su “CorrieredelloSport.it” la Nazionale italiana di Roberto Mancini, che non è scesa in campo durante l’ultima finestra internazionale per preparare al meglio i play-off di qualificazione ai prossimi Mondiali di Qatar2022, si conferma al sesto posto nel ranking Fifa.

Unico cambiamento nella top ten è il sorpasso dell’Argentina, ora quarta, ai danni dell’Inghilterra, che scivola quinta. Invariate le altre posizioni, con il Belgio che rimane in testa, seguito da Brasile e Francia. Dopo Seleccion, Tre Leoni e Azzurri, seguono in ordine dalla settima alla decima posizione Spagna, Portogallo, Danimarca e Olanda.

Balzo in avanti del Senegal del ‘napoletano’ Koulibaly, reduce dal primo storico trionfo in Coppa d’Africa ed ora 18° in graduatoria.